Il primo ente adorabile per la sua bellezza era la natura.

Andrea Zanzotto

Un omaggio al grande poeta Andrea Zanzotto, appena scomparso: la puntata di Scrittori per un anno a lui dedicata. br>

br>Scrittori per un anno è un programma sui più significativi scrittori della nostra letteratura.

br> Il programma, giunto alla quinta edizione, propone ritratti di poeti e narratori ripresi nei luoghi a loro cari. Ogni scrittore racconta in prima persona, senza l'ausilio di voci esterne, la sua storia privata, la sua poetica, gli aspetti meno noti delle sue opere. Un originale percorso attraverso immagini e voci dei protagonisti della nostra storia letteraria recente.



br> br> Il progetto, nato da un nucleo di interviste che risale agli inizi degli anni 90, si è arricchito nel tempo di voci, suggestioni, nuovi incontri che, accanto ai primi irrinunciabili nomi, costituiscono oggi gli snodi di una collezione rara e preziosa che attraversa più generazioni letterarie e le inanella in un unico sorprendente lavoro corale.



br> br> Oltre cento scrittori intervistati, da ascoltare anche con l'ausilio di percorsi tematici su argomenti di grande interesse e parole chiave.

br> Scrittori per un anno è un progetto nato per la televisione nel 2006. Nel tempo si è arricchito di personaggi intervistati, di storie di scrittori e di scritture, di spunti e percorsi di lettura fino a diventare anche un sito web.



